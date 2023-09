Osijek je započeo prodaju karata za Dinamo, najprije samo onima koji su već bili na Opus Areni

Nakon još jedne pobjede izgubljene u sudačkoj nadoknadi, Osijek se već pomalo okreće novom ligaškom kolu. Ove nedjelje će na svojoj Opus Areni dočekati Dinamo, bit će to dosad možda i najznačajnija utakmica na tom novootvorenom stadionu, pogotovo ako se u obzir uzme gostujuća momčad.

Već jutros je krenula prodaja ulaznica za taj dvoboj koji je na rasporedu od 21:05 sati, ali ta prodaja još nije slobodna za sve zainteresirane. Naime, Osijek je odlučio nagraditi svoje najvjernije simpatizere, pa će tako priliku za nabavku karte najprije imati oni koji su bili barem na jednoj domaćoj utakmici ove sezone, bilo to u Konferencijskoj ligi ili HNL-u.

“Za kupovinu tijekom zaštićene prodaje trebat će predočiti osobni dokument kako bi se u evidenciji moglo provjeriti prisustvo na jednoj od četiri dosadašnje domaće utakmice. Zaštićena prodaja trajat će od ponedjeljka 28. do četvrtka 31. kolovoza, a Ticket point radit će od 10 do 18 sati. Sve neprodane ulaznice bit će u slobodnoj prodaji u petak 1. i subotu 2. rujna na Ticket pointu od 10 do 18 sati”, poručuju iz kluba.

Sve informacije o ulaznicama za utakmicu protiv Dinama. 🎟️https://t.co/Tf3d7xKgbx — NK Osijek (@nkosijek) August 27, 2023

Lijepa je to i hvalevrijedna gesta Osijekove uprave, svakako treba valorizirati one koji su dosad bili redoviti na Opus Areni. Prema službenim HNS-ovim podacima, na dvije domaće utakmice u HNL-u na tom se stadionu okupio ukupno 16.671 gledatelj, odnosno 8.335 u prosjeku. Još i više ih je bilo tijekom europskih izazova, Zalaegerszeg je došlo pogledati čak više od 11.000 gledatelja, a Adanu Demirspor njih 8.444.

No, s druge strane, to je istovremeno zasigurno i mjera kojom se želi spriječiti nešto veći dolazak Dinamovih pristaša, pogotovo onih koji ne žele biti u sektoru predviđenom za gostujuće navijače ili to neće moći zbog popunjavanja čitavog kapaciteta. Toj tezi u prilog ide i činjenica da je Osijek za ovaj dvoboj onemogućio prodaju ulaznicu putem Interneta, kao niti na dan utakmice, za što se navode sigurnosni razlozi.