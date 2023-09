Osijekov direktor Kulešević: ‘Bebek i Zebec su ubitačna kombinacija za hrvatski nogomet’

Kao što se zapravo moglo i predvidjeti, zanimljiva je i burna bila utakmica Osijeka i Dinama, u kojoj su gosti iz Zagreba došli do velikog preokreta u posljednjih 20-ak minuta i slavili s 3-2. No, to je gotovo praktički ništa u usporedbi s onim što se odvijalo nakon ovog dvoboja na Opus Areni, domaći su štošta toga zamjerali sudačkoj postavi na čelu s glavnim arbitrom Marijom Zebecom.

“Ne tako davno sam prozvao imenom i prezimenom Igora Pajača da nas je pokrao u Rijeci, sram ga može biti. On je dobio šest mjeseci kazne, a Osijek od toga nije imao ništa. Ponovno prozivam imenom i prezimenom Ivana Bebeka i Zebeca, to je ubitačna kombinacija za hrvatski nogomet. Sram ih može biti”, kazao je okupljenima Osijekov sportski direktor Ivica Kulešević.

Zebec je, dakako, bio na terenu, dok mu je iskusni Bebek pomagao iz VAR-sobe, koja se u dva navrata uključivala u samoj završnici utakmice, kada su Dinamu dosuđena dva kaznena udarca.

“Unakazili su derbi, dva penala su dosudili, a jedan dvije minute prije kraja. Svi mi koji smo igrali nogomet, znamo da nema govora o penalima. Prvi je bio izvan 16 metara, niti na jednoj kameri se ne može ustanoviti drugačije. Nema govora ni kod drugog penala, to je presmiješan kontakt. Ljudi su došli odraditi posao i odradili su. Pozivam sve odgovorne i HNS da se javno očituju o ovom događaju. Mi sad imamo par dana do kraja prijelaznog roka u kojima smo planirali uložiti milijun-dva eura, zanima me ima li to smisla uopće”, dodaje.

U sličnom je tonu govorio i Osijekov trener Stjepan Tomas, vrlo vruće je glave izašao pred novinare.

“Još sam u šoku, nemam komentara. To da je ovu utakmicu dobio sudac kao što je Zebec koji je godinu dana izbivao s terena… Nadam se da će nadležni odgovarati. On je od početka izgubio kontrolu nad utakmicom, rekao sam četvrtom sucu na poluvremenu da se saberu. Nažalost, to se nije dogodilo. Vidjeli ste ta dva penala koja su diskutabilna, vidjela ih je cijela Hrvatska. Dobivam poruke da su sramotni”, kaže Tomas.