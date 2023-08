Osnaženi Mađari ipak su bili bolji od Barakuda te u vaterpolskom klasiku došli do važne pobjede

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ipak nije uspjela, doživjela je poraz u jutrošnjoj reprizi lanjskog finala Europskog prvenstva. S konačnih 12-10 je u drugom kolu Svjetskog prvenstva u japanskoj Fukuoki bila je bolja Mađarska, koja si je time praktički osigurala direktan plasman u četvrtfinale. Tu će fazu naša nacionalna vrsta morati izboriti kroz osminu finala, jasno je to nakon ovog jutrošnjeg posrtaja.

Najefikasniji u hrvatskom sastavu bili su Rino Burić, Luka Bukić i Konstantin Harkov sa po dva pogotka, dok je Gergo Zalanki postigao tri gola za Mađarsku te bio najbolji strijelac ovog dvoboja. Presudnim se na kraju pokazao nešto slabiji ulazak u utakmicu, u svakoj od završne tri četvrtine je rezultat bio izjednačen.

Prvu dionicu utakmice obilježile su muke u napadu za Hrvatsku, Barakude su u tih osam minuta postigle tek jedan zgoditak, djelo je to Marka Žuvele. I to tek u četvrtoj situaciji s igračem više, prethodna tri bila su neuspješna. Mađari su pak bili nešto konkretniji pred suparničkim vratima, pa su nakon uvodnih osam minuta imali prednost od 3-1.

Posve je različita ova utakmica bila u usporedbi s onom u splitskom finalu EP-a, teško se ovdje dolazilo do zgoditaka. Prije svega se to odnosi na probleme hrvatske reprezentacije na postavljenu mađarsku obranu, a ni realizacija igrača više nije bila baš za pohvalu nakon prvog poluvremena (1/6). No, na stanku između druge i treće četvrtine otišlo se s rezultatom 5-3 za Mađarsku, a tek pred kraj su se probudile Barakude.

Treća četvrtina donijela je ipak nešto bolju igru naše izabrane vrste, pa smo uz dva uzastopna pogotka stigli na samo jedan gol zaostatka, bilo je 7-6. Imali su igrači koje vodi izbornik Ivica Tucak i dva napada za poravnanje rezultata, no u obje situacije nisu bili uspješni. Zato su Mađari bili itekako ubojiti u završnici četvrtine, i u trećem navratu došli su do pogotka u posljednjoj minuti četvrtine.

Početkom završne dionice, Mađari su se dotad i najznačajnije odvojili, s nova dva gola poveli su s čak 10-6. Nastavili su se problemi u realizaciji pred mađarskim vratima, dobra je funkcionirala njihova obrana, a ni u napadu se nisu previše mučili. Sa svakim neiskorištenim napadom, bilo je jasnije da će Tuckovi izabranici danas upisati poraz, pogotovo u situacijama s igračem više, u toj rubrici je na kraju stajalo katastrofalnih 3/10.

Pojavila se pred kraj utakmice mala nada za eventualno hvatanje tog mađarskog zaostatka, no Gergő Zalánki sa svoja je dva pogotka utakmicu ipak odveo u mirnije vode i riješio rezultatske neizvjesnosti. Upisan je tako poraz u drugom kolu, koji će označiti i to da će Mađarska gotovo pa sigurno osvojiti skupinu, a Barakude će u direktnom dvoboju s Japanom odlučiti tko će biti drugi, a tko treći.