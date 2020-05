Ostatak Premier lige na neutralnim stadionima? Brightonov direktor ima problem s tom idejom

Nije svima lako ugoditi, a to se najlakše vidi kada je riječ o radikalnim i velikim odlukama…

Premier liga stalno pokušava pronaći nekakav način za siguran nastavak sezone, a o posljednjim zamislima projekta Restart pisali smo prije nekoliko dana. Tema o kojoj se najviše raspravljalo navodno se ticala “neutralnih terena” na kojima bi se odigrale preostale 92 utakmice prvenstva. Počelo se šuškati i kako Brightonov Amex konkurira za jedan od njih, a svojih par rečenica na cjelokupni koncept dao je i glavni izvršni direktor spomenutog kluba, Paul Barber.

🗣️ Brighton chief executive Paul Barber: "At this critical point in the season playing matches in neutral venues has, in our view, potential to have a material effect on the integrity of the competition."

Is finishing the Premier League season at neutral venues a bad idea? 🤔 pic.twitter.com/joAy0sfTX4

