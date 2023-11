Otac Luisa Díaza trenutno je zatočen u Kolumbiji. Sin mu je danas spasio Liverpool i poslao poruku

U 24. minuti zapucao je glavom na proigravanje Mohameda Salaha, ali neprecizno, a istim je dijelom tijela pokušao 10 minuta kasnije. Ipak, lopta je završila u bloku, a Liverpool je imao još nekoliko situacija u tom razdoblju preko Mohameda Salaha i Dioga Jote.

Prijetio je, doduše, i Luton koji je u 65. dobrano testirao Alissona — doduše, učinio je to Carlton Morris koji je šutirao na dodavanje Chiedoziea Ogbenea, a Redsi su četiri minute poslije promašili nemoguće.

Odnosno, učinio je to, ponovno, Darwin Núñez. Urugvajski napadač, koji ima sasvim dobru sezonu sa sedam golova i pet asistencija u svim natjecanjima, u 69. je pred sobom imao prazan gol nakon što mu je Salah prebacio loptu na drugu vratnicu, ali traljavo je zahvatio loptu i prebacio je preko gola. Tog bi se promašaja posramio i HNL ikona Ilija Sivonjić, a Darwin je opet pokušao samo koji trenutak kasnije kada je Kaminski skinuo jedan njegov silovit pokušaj.

Napadao je Liverpool i promašivao, a to mu se, u konačnici, i osvetilo.

Luton je u 80. minuti istrčao fantastičnu kontru u kojoj je Issa Kaboré uposlio Tahitha Chonga, a on je na kraju matirao Alissona za ludilo na Kenilworth Roadu. Domaći su, tako, došli na prag prve domaće pobjede u prvom rangu engleskog nogometa još od 1992. godine, a preostalo im je odoljeti napadima Redsa.

Međutim, nisu uspjeli u tome; Liverpool je na kraju dobio neočekivanog spasitelja u Luisu Díazu koji je duboko u sudačkoj nadoknadi glavom utrpao loptu u mrežu na asistenciju Harveyja Elliotta, a njegov zgoditak postaje po mnogočemu snažniji kada se stavi u kontekst onoga što proteklih dana proživljava.

Naime, Díazove roditelje u Kolumbiji je otela gerilska vojska i to još prošle subote, a njegova majka Cilenis Marulanda bila je oslobođena za nekoliko sati. Međutim, otac Luis Manuel još uvijek je u zatočeništvu, iako su gerilci prekjučer prenijeli poruku o njegovu skorom oslobođenju. Shodno tome, Díaz je ispod dresa otkrio i poruku u kojemu zaziva slobodu svojemu ocu:

🔴✨ Luis Díaz decides to play despite his father still kidnapped in Colombia…

…and he scores crucial goal for Liverpool during extra time!

“Freedom for my father”, on his shirt.

Lucho ❤️👏🏻 pic.twitter.com/zNTOhDbA7d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023