Otupio Sheffieldove oštrice: Martial je današnjom dominacijom potvrdio sezonu karijere

Anthony Martial tiho ali sigurno daje argumente da je jedan od najboljih ofenzivnih igrača Premier lige…

U redu, možda ste to znali i prije nego ste ovo pročitali, ali nije zgorega podsjetiti se, pogotovo nakon utakmice poput one koju je Francuz danas odigrao protiv Sheffield Uniteda.

Manchester United je nastavio sa prilično dobrom formom nakon nastavka natjecanja i danas bez puno problema slomio inače jednu od obrambeno najtvrđih momčadi lige. Završilo je 3-0, Marcus Rashford dvaput je asistirao, Martial je zabio hat-trick.

To znači da je sada svoj omjer podigao na 18 golova ove sezone, što mu je i službeno najbolji učinak u karijeri. Zabio je 14 u ligi, tri u Europa ligi i jedan u FA kupu, a navijače Manchester Uniteda mogu ohrabriti i brojevi koji stoje iza toga.

Anthony Martial is the first Man United player to score a Premier League hat trick since Robin van Persie in 2013! 🤯 pic.twitter.com/xcZ5bFfMtp

— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2020