Otvorenje za pamćenje: Osijek je u prvoj utakmici na novom stadionu utrpao Slavenu šest komada

Datum 22. srpnja 2023. godine zauvijek će zlatnim slovima ostati upisan u Osijekovim povijesnim knjigama, večeras je započela nova era tog kluba, preseljenjem na modernu Opus Arenu. Čast da mu bude prvi gost na tom fantastičnom zdanju imao je Slaven Belupo, u sklopu prvog kola HNL-a. Ta je čast ujedno i jedino što su Farmaceuti dobili, kući vraćaju praznih ruku, Osijek je slavio s visokih 6-1.

Tako je ovo otvorenje novog stadiona obilježeno trijumfom i s prva tri boda u 33. izdanju HNL-a, na veliko zadovoljstvo oko 11.000 navijača na tribinama. Naravno, sve će sada biti prvo i premijerno na novom stadionu, pa je tako Ramón Miérez postao strijelac prvog pogotka na Opus Areni.

Nije se moralo dugo čekati na to, Osijek je poveo već u četvrtoj minuti. Iz kornera je ubacio novopridošli Petar Pušić, kišom natopljenu loptu je ulovio Slavenov vratar Ivan Šušak, no ona mu je iskliznula iz rukavica. Iskoristio je argentinski napadač taj poklon objeručke, iz neposredne je blizine naciljao mrežu.

Loše je u tim početnim minutama stajao Slaven Belupo, već u 18. je Osijek povisio svoju prednost. I to na kakav način, krasnim pogotkom s otprilike 15 metara od gola. Tamo je loptu primio i primirio Mijo Caktaš, a onda milimetarski precizno naciljao iza Šuška za ekspresnih 2-0. Morao je nešto pod hitno napraviti gostujući trener Ricardo Moniz, pa je tako u 27. minuti obavio dvostruku zamjenu.

To je naizgled odmah urodilo plodom, samo dvije minute poslije je Slaven smanjio svoj zaostatak. Lijepo je s lijeve strane potegnuo Arber Hoxha i u prodoru došao do srca kaznenog prostora, a onda je samo odložio loptu za strijelca Antu Crnca. Ako su gosti tada dobili kakvu nadu za povratak u utakmicu, ona je vrlo vjerojatno nestala već za šest minuta.

Tada je, u 35. minuti, Osijek opet pobjegao na dva gola viška, za što je zaslužan strijelac Kristian Fućak. Ubacio je njegov imenjak Kristijan Lovrić iz slobodnog udarca, a Fućak je znalački pogodio glavom za svoj prvijenac u Osijekovom dresu. Bilo je već tada jasno da će sva tri boda ostati na Opus Areni, potvrda toga stigla je u nastavku.

Ne samo da je Slaven dodatno pao i praktički posve odustao od napada prema domaćim vratima, nego su se i još dvije dodatne lopte našle u njegovoj mreži. Prvu od njih je tamo poslao Darko Nejašmić, samo tri minute nakon što je ušao s klupe, pokupivši jednu ničiju loptu usred gostujućeg kaznenog prostora, a na 5-1 je povećao još jedan rezervni igrač, Domagoj Bukvić, nakon sjajne Caktaševe asistencije petom.

Ni to nije bio kraj muka po sastavu iz Koprivnice, konačnih i pomalo nestvarnih 6-1 postavio je Kristijan Lovrić. I on je to veoma burno proslavio, prvi mu je to gol još od početka svibnja prošle godine i remija s Istrom 1961 (2-2). Imao je Slaven Belupo i veliku prigodu za još jedan zgoditak, no Hoxha je iz kaznenog udarca pogodio tek vratnicu.

Tako je svečana proslava otvorenja novog stadiona i početak nove ere protekla u fantastičnom tonu za Osijek, a nova kulisa u HNL-u uistinu je nevjerojatna.