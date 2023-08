Ovaj čovjek je vruć: Pašalić je krasnim lobom zapaprio Lilleu te zabio svoj peti ovosezonski gol

Rijeka je svašta prošla ovog tjedna; Sergej Jakirović nenadano je napustio brod i otišao u Dinamo, momčad je nekoliko dana prije ključne ovosezonske utakmice ostala bez šefa struke i gotovo cijelog stožera, a sklepana družina otišla je u goste Lilleu u prvoj utakmici playoffa UEFA-ine Konferencijske lige.

Riječani su zaista svašta izgubili u zadnjih par dana, ali njezini igrači zato nisu svoju formu koja je proteklih tjedana bila poprilično zahuktala. Jedan od najraspoloženijih bio je Marco Pašalić na čije smo se eurogolove već svi navikli, a u prvom poluvremenu današnje utakmice na stadionu Pierre-Mauroy zabio je još jednog.

Igrala se 24. minuta kada je domaći as Edon Zhegrova ispremiješao polovicu riječke obrane i uputio oštru loptu koju su suparnički defenzivci blokirali u zadnji trenutak, a posjeda se dokopao Veldin Hodža i zafitiljio krasnu dugu loptu u suparničku polovicu. Domaća zadnja linija stajala je previsoko, Alexsandro Ribeiro dirao je loptu glavom i praktički proigrao Pašalića koji je izbio sam pred vratara Lucasa Chevaliera i zatim ga krasnim lobom prebacio.

Pašaliću je to bio već peti ovosezonski pogodak, a usput broji i dvije asistencije; mladi hrvatski reprezentativac izravno je sudjelovao u pogotku u svakom od svoja posljednja četiri nastupa, no Riječani nisu uspjeli izdržati do poluvremena. Neugodni Zhegrova izjednačio je u 43. minuti poslije perioda pritiska.