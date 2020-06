Ovaj otkaz jedna je od njegovih zadnjih odluka: Mandarić najurio trenera unatoč prvom mjestu

“Već sam iscrpio svu energiju i entuzijazam. Potrošio sam previše novca u nogometu. Vrijeme je za oproštaj. U svakom slučaju, s novom sezonom više neću biti Olimpijin predsjednik. Ta je odluka definitivna.”

Prije nepuna dva mjeseca kazao je to vlasnik ljubljanske Olimpije Milan Mandarić. To, dakako, ne znači da u klubu stvari nisu strogo kontrolirane i da se ne prati što se događa. A to, pak, znači da je Safet Hadžić saznao danas, dva dana nakon poraza od Celja u derbiju prvenstva, da više nije trener prvoplasirane momčad najjače slovenske nogometne lige.

V NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da bomo v nadaljevanje sezone odšli z novim trenerjem. Milan Mandarić: "Safet Hadžić je opravil veliki posel za Olimpijo. Hvaležen sem mu za vse, kar je naredil za nas."

Posljednja dva kola nisu pokazala lice momčadi koje bi vlasnik volio vidjeti i odluka je donesena nakon sastanka kojem su prisustvovali Mandarić, Hadžić i sportski direktor Mladen Rudonja. Izdanje momčadi kroz 180 minuta nastavka sezone apsotrofira se kao glavni razlog raskida suradnje, premda je uz poraz upisana i pobjeda 3-0 protiv Tabora iz Sežane.

Mandarić je Hadžića s klupe ispratio zahvalom i lijepim riječima te ponudom da “ostane Olimpijin važan član”. Ne više i trener.

Ne, nakon što se prednost pred Celjem istopila na dva boda. Tko preuzima Olimpiju zasad nije poznato.