Ovaj tip nikad nije zaigrao nogomet, ali češki klub ga je predstavio kao svoje novo pojačanje

Naime, Martinov otac platio je 17.500 eura klubu kako bi ga nagovorio na potpis njegova sina, a klupski predsjednik Premysl Kuban to je odlučio prihvatiti:

“Nikada nije igrao nogomet”, otkrio je u izjavi. “Samo FIFA-u, koliko ja znam. Međutim, ne padne vam svakoga dana s neba 500.000 čeških kruna. Ako mi netko da toliko novca, pustit ću bilo koga da igra.”

The weirdest transfer of the summer? 😅

A 22-year-old student, who's never played football before, has been signed by Czech club FK Usti nad Labem… 🤝

He's set to play for the third tier side after his dad paid them 500k Koruna (£17,500) for 10 minutes of playing time 💰… pic.twitter.com/kf5N02XYAm

