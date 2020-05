“Ovo je borba u kojoj svi moramo sudjelovati”: volonter Mourinho ostaje motiviran

A što trenutno radi José Mourinho?

Na današnji dan prije 15 godina osvojio je prvi premijerligaški naslov s Chelseajem, a sada, usred pandemije, volontira na Tottenhamovu stadionu (koji je otvorio vrata pacijenticama iz bolnice North Middlesex) i raznosi svježe povrće proizvedeno u klupskom trening kampu. Na masku i rukavice se navikao, a u razgovoru za Sky News otkrio je kako se trenutno osjeća.

“Nedostaje mi nogomet”, kaže dok stoji na stadionu. “Ali, radije volim reći kako mi nedostaje naš svijet, kao i svima. Nogomet je samo dio mog svijeta. Međutim, trebamo biti strpljivi. Ovo je borba u kojoj svi moramo sudjelovati.”

S obzirom na sve to, tvrdi da bi pozdravio eventualni nastavak sezone.

Jose Mourinho seen walking into food distribution centre. Stealing crates of produce.

Loading them into his car and driving them to his home to stock pile. pic.twitter.com/tOmL40hhM6

— Eddie Longbridge (@EddieLongbridge) April 30, 2020