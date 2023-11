Ovo je moja kuća: LeBron James sada je igrač s najviše odigranih minuta u povijesti NBA lige

Kralj sinoć nije odigrao pretjerano dobru utakmicu pa je ubacio 18 poena za 30 minuta uz nijedan skok i pet asistencija, a doživio je i još jedno dostignuće, makar negativno — takav poraz od 44 razlike nikad ranije nije osjetio u svojoj NBA karijeri, a ona traje već 20 godina.

BREAKING: LeBron James has now played the most minutes in NBA History. pic.twitter.com/oPZbyXew5S

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 28, 2023