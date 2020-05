Ovo je sjajno. Ricardo Quaresma prenio je priču o djedovom bratu i njegovom otporu fašistima

U večernjim satima srijede Ricardo Quaresma ponovno se, kao što to relativno često čini, javio svojim pratiteljima putem Facebooka. Ovaj puta nije pisao o važnosti vježbe za tijelo niti je dijelio ukusne recepte, nije niti, kao što to zna činiti, pozveo na oprez u vrijeme pandemije.

Ovaj je put podsjetio na dio portugalske povijesti koje se stidi, a čiji je svjetli trenutak u mračnoj priči bio i brat njegova djeda.

Quaresma nerijetko spominje svoje romsko podrijetlo, odnosno spominje ga nažalost prečesto kako bi upozorio na rasizam s kojim se susreće u karijeri. Stvari i ideologija protiv kojih se valja boriti vjerojatno ima više na njegovom popisu, a on s ponosom dijeli sljedeće retke linkajući ih na svom Facebook-profilu ispod upisa:

“I u prošlosti, kao i danas, obitelj Quaresma oduvijek je znala biti na pravoj strani povijesti. On nikad nije povio leđa niti se bojao reći ʻneʼ rasizmu.”

Ontem como hoje, a família Quaresma sempre soube estar do lado certo da história.E nunca se vergou nem teve medo de dizer não ao racismo.#Diznaoaoracismo#Dizchegaaoventura Gepostet von Ricardo Quaresma am Mittwoch, 6. Mai 2020

ʻOnʼ je Artur Quaresma, brat Ricardova djeda.

Priča koju portugalski nogometni reprezentativac dijeli svojevrsni je pisani spomenik Arturu kojeg se, navodeći što se dogodilo tog 16. veljače 1938., opisuje kao nevjerojatno hrabru osobu romskoga podrijetla.

Tog je dana tijekom Španjolskog građanskog rata organizirana prijateljska nogometna utakmica između portugalske i španjolske reprezentacije. Trebala je ona pokazivati savezništvo koje veže Salazara i Franca protiv španjolske vlade.

Lisabonski Salésias bio je mjesto radnje na kojem su nogomet pred očima vođa i ambasadora tada fašističke Italije i nacističke Njemačke trebale igrati dvije prijateljske momčadi. Himne su odsvirane, desnice podignute u zrak.

Piše to Abril de Novo navodeći da su to napravili i svi igrači osim trojice. Mariano Rodrigues Amaro i José Rodrigues Simões podigli su u zrak umjesto ispruženog dlana šake, Artur Quaresma ruke je držao iza svojih leđa.

Uhićeni su nakon utakmice i lišeni slobode na nekoliko tjedana.

Jedan se režimski list malo poigrao s fotografijom pa se na njoj, dodaje izvor, i spomenuta trojica mogu vidjeti u pozi koju nisu zauzeli.

Ricardo za to vjerojatno ne mari, on zna na kojoj je Artur strani povijesti bio. I ponosno to ističe.