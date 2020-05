Ovo smo dugo čekali: NBA liga je 31. srpnja označila kao mogući datum nastavka sezone

Otkako je pandemija koronavirusa okončala ili odgodila događaje u sportskom kalendaru, zaljubljenici u najjaču košarkašku ligu svijeta čekaju bilo kakvu (polu)informaciju o njenom povratku. Neku najavu za koju bi se mogli uhvatiti i zaokružiti je u svom kalendaru.

Sad takva postoji.

Bez da se znalo hoće li prekinuta sezona dobiti svoj nastavak nagađati o nekom datum novog izlaska košarkaša na parket i nije imalo smisla, no budući da NBA gubi prevelik novac i da se kuju planovi o završetku natjecanja, podaci koji bude nadu počeli su kapati u medije.

NBA commissioner Adam Silver and the league office informed Board of Governors that July 31 is a target date for return of season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

The Athleticov Shams Charania tako tvrdi da je NBA liga naciljala 31. srpnja kao vjerojatni datum povratka.

Samoj organizaciji ovo daje puna dva mjeseca za završiti prijedlog prema kojem bi liga bila nastavljena u unutar tzv. bubblea, zatvorenog sustava u kojem će se okupiti svi natjecatelji te probrani članovi medija, svi na jednoj lokaciji, svi u rigoroznim uvjetima koji i dalje nisu definirani, ali će uključivati neprekidna testiranja kako bi se izbjegla bilo kakva mogućnost širenja zaraze.

Sve je izvjesnije da će se finiš natjecanja održati na Floridi, u ESPN-ovu kompleksu Wide World of Sports koji se nalazi unutar resorta Walt Disney World, što ne čudi pošto je Disney prije par godina kupio ESPN i ušao duboko u svijet sporta.

Također, ligi ovo daje i dovoljno vremena za donijeti odluku prema kojoj će se završiti osnovni dio sezone i krenuti u doigravanje za naslov. Četiri su scenarija o kojima se raspravlja.

Sources: The NBA discussed four competition scenarios for restart with Board of Governors today:

– 16 teams: Directly to playoffs

– 20: Group/stage play

– 22: Games to determine seeding, play-in tournament for final seed(s)

– 30: 72-game regular season, with play-in tourney

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 29, 2020