Ovog puta mu golman nije zabio: Atlético Madrid preokretom je došao do prvog troboda u LP

U podosta različitom su raspoloženju svoj međusobni ogled dočekali Atlético Madrid i Feyenoord, barem što se tiče otvaranja Lige prvaka. Potonji su tad rutinski slavili protiv Celtica (2-0), dok su Madriđani u posljednjim minutama ispustili pobjedu i remizirali kod Lazija (1-1). Zato je za sastav trenera Diega Simeonea bilo važno da večeras ugrabi sva tri boda, što je na kraju i napravio, ali uz podosta muke.

Atlético je slavio s 3-2, no čak u dva je navrata bio u rezultatskom zaostatku, i to još u tijeku prvog poluvremena. Već u sedmoj je minuti Mario Hermoso poslao loptu u vlastitu mrežu, točnije ona se od njega nesretno odbila nakon što je Jan Oblak obranio pokušaj Ayasea Uede.

Nije dugo trajalo to početno Feyenoordovo vodstvo, već u 12. minuti rezultat je poravnao Álvaro Morata. Pomalo je i kontroverzan taj gol, jer se činilo kako će biti poništen zbog zaleđa Saúla Ñígueza, zbog kojeg je Mats Wieffer morao reagirati te je tako ostavio loptu za Moratu u naletu. Španjolski napadač sada je postao treći najefikasniji strijelac svoje zemlje u Ligi prvaka, no nije se samo na tome zaustavio.

24 – Spanish topscorers in @ChampionsLeague: 71 – Raúl González

33 – Fernando Morientes

24 – ÁLVARO MORATA Podium. 🇪🇸 pic.twitter.com/LRRYpsAaUQ — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2023

Ipak, najprije je još Dávid Hancko u 34. minuti opet doveo roterdamski sastav do vodstva, da bi Antoine Griezmann praktički posljednjim udarcem u prvom dijelu izjednačio na 2-2. Francuz se dobro snašao i tako svoj 350. nastup za Atlético okrunio i zgoditkom, ali i pritom dao najavu domaćeg preokreta u nastavku.

Stiglo je to već unutar dvije minute igre u drugom poluvremenu, s desne strane sjajno je ubacio Nahuel Molina, a Morata se našao točno u petercu. Iz takvih je situacija itekako ubojit, sedmi mu je to bio zgoditak u isto toliko ovosezonskih nastupa u crveno-bijelim prugama. Do kraja utakmice je Feyenoord pokušavao ugrabiti barem remi i taj jedan bod, što ni ne bi bilo nezasluženo, ali nije bilo uspjeha u tom naumu.

Tako je Atlético ipak ugrabio prvi trobod u ovom izdanju Lige prvaka, lakše će Cholovim trupama biti u nastavku lovu na nokaut fazu tog natjecanja. S druge strane, nizozemski prvak svakako može biti nezadovoljan ovakvim ishodom, ne bi nikakvo čudo bilo da je baš on večeras slavio na Metropolitanu, a u konačnici se u Rotterdam vraća praznih džepova.