Ozljeda na neradu: Brescijin Dimitri Bisoli polomio se na stepenicama i mora na operaciju

Vraća nam se Serie A — danas dvije utakmice pa u iduća tri dana i ostatak 27. kola.

Jedan od onih koji su s nestrpljenjem iščekivali ove datume sigurno je bio i Dimitri Bisoli, Brescijin veznjak koji je ove sezone bio standardan (odigrao je 25 utakmica). Ali od povratka na travnjak neće biti ništa, odnosno jednom kada se Bisoli bude vratio na travnjak to će vjerojatno biti na nekoj utakmici iz Serie B.

Čovjek je, naime, ozlijedio koljeno u vlastitom domu. Poskliznuo se na stepenicama i gadno nastradao.

Brescia midfielder Dimitri Bisoli out for the rest of the season after he slipped on a step and suffered an injury to his patellar tendon. Bisoli will undergo surgery tomorrow. 🙃 pic.twitter.com/hDk67Qcx5L

— VBET News (@VBETnews) June 21, 2020