Pa gdje si bio, kume? Ivica Zubac moćno je ušao u novu NBA sezonu s 20 poena i 12 skokova

Tek ulaskom igrača s klupe je Portland smanjio na kraju do minus 12 i 123-111, ali imali su Clippersi na domaćem terenu u jednom trenutku i 30 razlike. Sve je išlo kao po loju za momčad Tyja Luea, a pogotovo se to tiče Georgea i Leonarda u paru.

Prošle sezone ovaj je dvojac odigrao tek 38 susreta skupa, a još su nas jednom podsjetili na to što mogu kad su zajedno. George je bio prvi strijelac s 27 poena, a imao je i šest asistencija, dok je Kawhi pogodio 5/5 trica za 23 ubačaja, pet skokova i šest dodavanja.

Zubac tonight:

20 PTS

12 REB

4 BLK

8-10 FG

First Clipper with 20/10 on 80+ FG% in a season opener in over 40 seasons. https://t.co/lVTrX6zJEc

— StatMuse (@statmuse) October 26, 2023