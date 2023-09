Pa kud ćeš, crni Žuti? Ovo smo mogli i očekivati, no Robert Prosinečki više nije Rudešov trener

Rudeš nije najbolje ušao u svoju HNL avanturu pa nakon sedam odigranih utakmica u eliti ima samo jedan bod i drži posljednje mjesto na tablici. Zagrebačka momčad pružila je nekoliko dojmljivih partija, igrala je hrabro i otvoreno, ponekad se činilo i da nije imala sreće, ali priča bi gotovo svaki put spala na isto slovo. Shodno tome, Robert Prosinečki danas je razriješen dužnosti trenera.

Trebala je to biti posebna priča legendarnog hrvatskog nogometaša kada uzmemo u obzir činjenicu da je preuzeo maleni, kvartovski klub, ali nije završila plodonosno. Odlazak Prosinečkog na kraju je rezultat sastanka s klupskim predsjednikom Stipom Čondrićem i sportskim direktorom Josipom Šimunićem.

“Jedan bod na kontu Rudeša nakon sedam kola SuperSport Hrvatske nogometne lige definitivno ne zadovoljavaju apetite kluba sa zapadnog dijela Zagreba”, Rudeš je bio prilično izravan u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama. “Iako je momčad koju je uoči sezone preuzeo legendarni Robert Prosinečki igrala dopadljiv nogomet, bila ravnopravna svim suparnicima, pa čak i vodećem Hajduku, rezultata nije bilo. Sve to utjecalo je da se dvije strane, s jedne čelništvo kluba, na čelu s predsjednikom kluba Josipom Šimunićem i direktorom Stipom Čondrićem, te s druge strane, trenerom Robertom Prosinečkim, sporazumno dogovore o raskidu suradnje. Zajedno s Prosinečkim, iz kluba je otišao i njegov prvi pomoćnik Gordan Ciprić.”

Žuti zapravo poručuje da je to bilo najbolje rješenje za sve.

“Nemam što puno reći”, izjavio je. “Bili smo na sastanku Joe, Stipe i ja. Sjeli smo, porazgovarali, vidjeli da je najbolje da se raziđemo i da svako, bez imalo ljutnje krene na svoju stranu.”

Rudeš i Robert Prosinečki sporazumno se razišliJedan bod na kontu Rudeša nakon sedam kola SuperSport Hrvatske… Posted by NK Rudeš on Sunday, September 3, 2023

Odluku je prokomentirao i Joe Šimunić.

“Osobno mi je izuzetno žao jer Robert Prosinečki je velik gospodin i jednako tako odličan trener”, smatra bivši hrvatski reprezentativac. “Nažalost, tako je to u nogometu. I dogovorili smo se da je najbolje da prekinemo suradnju. Baš mi je teško… Ali rezultati su ti koji diktiraju neke stvari. Svi smo bili svjesni, pa i trener Prosinečki, da ulazimo iz druge u prvu ligu, znali smo da će biti teško, ali vjerovali smo da ćemo uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Nažalost, nakon sedam kola imamo samo jedan bod, a naši se planovi nisu ispunili. Imamo još puno kola do kraja, dosta je bodova u igri i nadamo se da ćemo se dići što prije. Naravno, ovim putem još bih jednom zahvalio gospodinu Prosinečkom, što je uopće pristao biti dio naše priče u Rudešu.”

Ostaje vidjeti tko će ga naslijediti, a Žutom će vjerojatno trebati malo odmora nakon kratkog, ali rezultatski stresnog razdoblja u Rudešu. Što se HNL-a tiče, ovo je samo još jedna u nizu smjena i mijenjanja trenera; još nismo ni zaokružili prvi krug prvenstva, a samo Slaven, Hajduk, Osijek, Varaždin i Lokomotiva nisu mijenjali trenere. Dakle, točno polovica lige, s tim da ipak trebamo spomenuti da Gorica i Rijeka to nisu učinile svojevoljno…

Kako se piše po medijima, uskoro bi za ovakvim potezom mogli posegnuti i u Koprivnici, što bi još više pojačalo opći trenerski odstrel na startu prvenstva…