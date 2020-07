Pad na deveto mjesto: Tottenham je uvjerljivo poražen kod Sheffield Uniteda

U 32. kolu Premier lige Sheffield United pobijedio je kod kuće Tottenham 3-1. Dvije momčadi zamijenile su tako mjesta na ljestvicama — Sheffield je skočio na sedmo mjesto s 47 bodova, a Tottenham pao na deveto s dva boda manje. Između je Arsenal koji ima 46 bodova.

Tottenham je bolje otvorio utakmicu, ali do vodstva je prvi došao Sheffield. U 32. minuti obrana Spursa je ‘preslagana’, lopta je s lijevog krila završila na desnom i zatim u nogama Sandera Bergea koji je s desetak metara neometan poslao loptu u suprotan kut.

Samo minutu kasnije bilo je 1-1. A toliko je otprilike i taj rezultat stajao na semaforu.

Harry Kane zabio je za 1-1 nakon što obrana Sheffielda nije uspjela očistiti jednu loptu koju je Lucas dovukao do kaznenog prostora. Lucas je fauliran nakon čega je završio na travi, zatim je u pokušaju čišćenja napucan u ruku s valjda dva-tri centimetra, a lopta je završila kod Kanea koji ju je nakon jednog lažnjaka pospremio u mrežu. VAR je gol poništio.

That disallowed goal is isn't VAR's fault. It's the law. It's @TheIFAB. I'd get rid of VAR, but the decision is correct.

Of course, anyone who's ever seen a football match knows you shouldn't be penalised for being fouled, falling over & the ball brushing your hand. 👍❤️

— Max Rushden (@maxrushden) July 2, 2020