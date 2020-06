Pakleni stroj pregazio i Bayer: Lewandowski srušio osobni rekord 44. ovosezonskim golom

Danas su padali rekordi k’o od šale: najmlađi bundesligaški strijelac ikad, strašni Lewandowski s osobnim rekordom i ubojiti Flick…

Kaija Havertza nije bilo u prvom sastavu zbog navodne boli u mišiću prije utakmice, ali nije ni mogao osobito pomoći svom Leverkusenu koji se morao hrvati s Bayernovom zastrašujuće efikasnom ležernosti.

Dobro je počelo za domaćine na BayAreni s koje se danas mogao čuti i umjetni žamor. Leverkusen je poveo u 11. minuti iz prvog udarca na susretu nakon što je Jérôme Boateng nespretno dodao loptu u noge Julianu Baumgartlingeru, a potom nije uspio izvesti ofsajd zamku dopustivši Alarijev nesmetan ulazak u kazneni prostor i posljedični pogodak u Neuerov bliži kut. Bayer je općenito bio puno živahniji u prvih 15-ak minuta i zasluženo je iskoristio nepažnju gostujuće obrane. Strijelac Lucas Alario održava poprilično dobru formu — u ligi je ove sezone ostvario tek 10 startova, ali na kontu ima i osam pogodaka u svim natjecanjima.

Bayern Munich players are wearing #BlackLivesMatter armbands during their Bundesliga match against Bayer Leverkusen. pic.twitter.com/GX0I9rTu7E — Squawka News (@SquawkaNews) June 6, 2020

Leverkusen je u tim trenucima izgledao uvjerljivo, ali gosti iz Bavarske brzo su počeli konkretnije napadati. Paklenski stroj se zahuktavao; do odlične je prilike moglo doći u 25. minuti nakon što je Thomas Müller odlično nabacio u peterac, ali dvojac Robert Lewandowski – Kingsley Coman pronašao se u zaleđu.

Ipak, jedan njegov dio — onaj francuski — u 27. minuti primio je Goretzkinu loptu u otvoren prostor nakon što ju je Moussa Diaby izgubio i lagano poentirao za 1-1. Gledali smo vrlo sadržajnu utakmicu koja se podudarala s nogometnom filozofijom obje ekipe, ali Bayernova je vrlo brzo prevagnula. Inače, Comanov gol bio je 62. pogodak koji je Flickov Bayern postigao u dosadašnjih 20 ligaških utakmica pod njegovim vodstvom, čime je postavljen novi rekord.

62 – Hansi Flick celebrates the 62nd goal of his team in his 20th #Bundesliga match as a manager for @FCBayernEN. No other coach in Bundesliga history has seen as many goals in his first 20 matches. Machine. #B04FCB pic.twitter.com/nMcxp0nzuQ — OptaFranz (@OptaFranz) June 6, 2020

Individualno iznimno uspješnu utakmicu nastavio je u 42. minuti Leon Goretzka kompletirajući Bayernov preokret nakon kontre i izrazito precizne akcije u kojoj su zapaženu ulogu odigrali i Müller te Coman. Odmah je Bayern nakon toga zabio i treći gol preko Sergea Gnabryja koji je, nakon duge Boatengove lopte koja je preletjela uspavanu Bayerovu obranu, uspješno prebacio Lukáša Hrádeckog. Bayern je u tim trenucima Leverkusenove igrače pretvorio u neku vrst čunjeva za treninge, a trebamo li uopće spominjati da je Alphonso Davies ponovno ostvario impresivnu statistiku?

Alphonso Davies in the first half vs. Bayer Leverkusen [field rank]: 5 ball recoveries [=1st]

4 fouls suffered [1st]

3 successful take-ons [=1st] Special. 🇨🇦 pic.twitter.com/AzCbJfmQxV — Statman Dave (@StatmanDave) June 6, 2020

Drugo poluvrijeme nastavilo se u sličnom tonu. Leverkusen je izgledao inferiornije, a Bayern je vrlo lako ulazio u prilike. U 50. minuti Coman je probio desnu stranu i poslao loptu prema Mülleru koji je opucao s ruba šesnaesterca. Hrádecký je stao kao ukopan i, da je šut bio malo precizniji, Bayern bi došao i do četvrtog pogotka. Leverkusen je šest minuta kasnije zaprijetio nakon dobrog Diabyjeva ubačaja gdje se Alarijev pokušaj glavom odbio od Daviesa u korner…

Kakva bi to Bayernova utakmica bila kada Lewandowski ne bi zabio, a Müller asistirao? Rezultat 4-1 dobili smo u 65. minuti upravo na taj način kada je poljski napadač poentirao glavom i srušio osobni rekord 44. golom ove sezone (30. u Bundesligi), a njemački reprezentativac došao do okruglog, 20. dodavanja za pogodak u aktualnoj kampanji što je u ligama Petice posljednji put ostvario Kevin De Bruyne prije pet godina u Wolfsburgu…

2019/2020 Bundesliga: Most goals — Robert Lewandowski (30) Most assists — Thomas Müller (20) Only Müller & De Bruyne have ever hit double figures in Bundesliga assists in a single season. 🙌 pic.twitter.com/XAq6WK7aRJ — Statman Dave (@StatmanDave) June 6, 2020

Došao je Leverkusen, naposljetku, do drugog pogotka i tako se spasio eventualne (rezultatske) sramote. U lijepo odigranoj akciji lopta je došla do mladog Floriana Wirtza koji je vrlo uvjerljivo, odmjerenim udarcem u lijeve rašlje postigao svoj debitantski zgoditak u Bayerovu dresu. S navršenih 17 godina i 43 dana postao je najmlađi strijelac u ligaškoj povijesti.

Florian Wirtz is now the youngest goalscorer in Bundesliga's history. Florian Wirtz – 17 years 1 month 3 days

Nuri Sahin – 17 years 2 months 21 days

Julian Draxler – 17 years 6 months 12 days

Timo Werner – 17 years 6 months 16 days

Christian Pulisic – 17 years 6 months 30 days pic.twitter.com/WtkVrFtkjv — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) June 6, 2020

Bayernovi igrači danas su bili posebno kreativni — njih čak trojica (Coman, Müller i Joshua Kimmich) kreirali su tri ili više šansi, a ukupnih 90 pogodaka u 30 dosad odigranih utakmica još je jedan rekord u Bundesligi.

Treba li uopće još nešto nadodati?