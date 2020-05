Paljba po Topnicima: Unai Emery kaže da ga je svaki klub štitio. Osim Arsenala

Unai Emery trenutno se nalazi u karanteni u Valenciji, gdje liže rane nakon neuspjele suradnje s Arsenalom i puni baterije za novu trenersku pustolovinu.

Emery je ime izgradio kao mladi, beskompromisni taktičar koji je ostavio momentalni otisak na dva španjolska niželigaša, Lorcu i Almeríju, nakon čega je pucao iznad očekivanja i regularno sezonu završavao unutar prva tri mjesta s Valencijom.

Međutim, nakon tri uzastopne Europske lige sa Sevillom i kratke epizode u PSG-u, Emeryjev brod se nasukao u sjevernom Londonu. Preuzeti Arsenal dolazi sa svojim očekivanjima, a kada ste trener koji nasljeđuje velikog Arsenea Wengera ona su još veća.

Unatoč izborenom finalu Europske lige u svojoj prvoj sezoni, Emeryjeva momčad se početkom prošle sezone psihički, fizički i taktički raspala i klub ga je otpustio. Guardianov Sid Lowe popričao je s Baskom o odnosu s Arsenalom, impresijama i odnosu s igračima.

“Ako ću biti iskren, osjećao sam se usamljeno”, kaže Emery.

