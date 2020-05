Pao je… kao tiket? FA optužio Kierana Trippiera za navodno kršenje pravila o klađenju

Kierana Trippiera FA je optužio za kršenje pravila koja se tiču klađenja, javlja Sky Sports i ostali britanski mediji.

“Kieran Trippier optužen je za nedolično ponašanje vezano uz navodno kršenje FA-ovih pravila o klađenju, posebno pravila E8(1)(a)(ii) i pravila E8(1)(b) u srpnju 2019. godine”, Sky prenosi priopćenje Engleskog nogometnog saveza. “Rok za njegov odgovor je 18. svibnja 2020. godine.”

On se brzo javio.

“U potpunosti sam surađivao, i to dobrovoljno, u FA-ovoj istrazi proteklih mjeseci i nastavit ću to činiti”, glasi njegova izjava. “Želim razjasniti da se, kao profesionalni nogometaš, nikada nisam kladio niti sam profitirao od klađenja drugih.”

