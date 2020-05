PAOK-ovi navijači uvrstilu su Mišića u momčad desetljeća. Odigrao je tek 41 utakmicu za klub

Za PAOK-ove navijače nije to bila velika dvojba.

Nakon nešto više od godine dana otkako je iz Sportinga stigao na posudbu u taj grčki klub, Josip Mišić u potpunosti je svojim igrama kupio ljubav navijača. Da je tome tako potvrđuje uvrštenje u idealnu klupsku momčad desetljeća u izboru fanova kluba.

Da priča bude još bolja, bivš i je nogometaš Osijeka i šampionske Rijeke tu čast zaslužio se tek 41 odigranom utakmicom za klub, od čega većina njih stiže ove sezone. U ukupno 31 nastupu od čega ih 25 otpada na ligaška nadmetanja hrvatski veznjak ostvario je učinak od šest golova i 11 asistencija, igrao dobro i slavio u izboru za uvrštenje u idealnu momčad ispred Šakova i Mauricija.

“Bio sam iznenađen i to ugodno kada sam vidio svoje ime. Nisam očekivao da bih mogao biti u konkurenciji, a pogotovo ne da će me navijači izabrati za najboljeg veznjaka PAOK-a u prošlom desetljeću. I to ne zbog svojih igara nego jer sam praktički tek ove sezone dobio priliku u prvoj postavi i nisam je više ispuštao. Većina igrača koji su izabrani igraju u PAOK-u već tri-četiri godine ili su nekad ranije igrali ovdje. Ja sam od svih izabranih najkraće u klubu i sigurno da mi je to priznanje za ovo što sam u tom kratkom roku uspio ostvariti”, prenose Sportske novosti Mišićeve riječi.

Zadovoljan je sredinom u kojoj se nalazi, prilikama koje dobiva i smjerom u kojem mu se karijera razvija.

“Kada ne igraš, a ideš u neku novu sredinu, kao što sam ja išao iz Sportinga u PAOK, moraš prelomiti u sebi da ti je to nova prilika. Nisam znao što me čeka, ali vjerovao sam u sebe i sve se sada odvija na način koji sam mogao samo priželjkivati. Vidim na sebi da sam i igrački napredovao, radio sam s dva kvalitetna trenera Abelom Ferreirom i Răzvanom Lucescuom koji razumiju nogomet i od kojih možeš jako puno naučiti i mislim da sam igrački dodatno stasao.”

Očito isto misle i PAOK-ovi navijači. Usput, Rijekini navijači u istom izboru koji je nedavno održan, tu mu čast nisu ukazali…