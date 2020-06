Par crtica uz kraj sezone u Bundesligi, odnosno malo o Lewandowskom i kraljevima statistike

Njemačko nogometno prvenstvo završilo je ove nedjelje sa službenim proglašenjem Bayerna novim/starim prvakom, ali i uz eksploziju Andreja Kramarića, vjerojatni oproštaj Claudija Pizzara, sigurni odlazak Marija Götzea iz Borussije Dortmund, odlazak Tima Wenera sa stilom iz RB Leipziga…

Dakle, vrijeme je za brzinsko podvlačenje crte.

Bayern je uzeo 30. naslov njemačkog prvaka i osmi uzastopni, a do njega bio vođen golovima Roberta Lewandowskog i asistencijama Thomasa Müllera. Preciznije, Bayern je po drugi put u svojoj povijesti stigao do 100 ligaških pogodaka u sezoni, a sam Lewandowski pritom je bio numoljiv i neumoran. U 31 utakmici ove sezone poentirao je 34 puta što je bilo dovoljno da bude proglašen najboljim topnikom lige peti put ukupno, ali već treću sezonu u nizu. Nikad nikome to prije nije pošlo za rukom. Točnije, Gerd Müller je imao takav niz od 1971./72. do 1973./74., samo što je u posljednoj sezoni tog niza jednakih 30 golova zabio i Jupp Heynckes.

Only Gerd Müller (7) has won more in the competition's history. pic.twitter.com/hIxShkLhfK

Robert Lewandowski has now won five Bundesliga Torjägerkanone awards:

Neke od tih golova namjestio mu je Thomas Müller, sa 21 asistencijom najbolji dodavač u sezoni. I ova je brojka rekordna, odnosno u pitanju je rušenje postignuća Kevina De Bruynea koji je kao Wolfsburgov nogometaš postavio rekord na brojci 20 u sezoni 2014./15.

Drugo mjesto u poretku topnika zauzeo je Timo Werner. Zabio je 28 golova, a u posljednoj utakmici u Bundesligi dva kojima je srušio Augsburg. Ostavština prije odlaska u Chelsea? Posljednji Nijemac koji je u jednoj sezoni zabio više prvenstvenih pogodaka bio je Karl-Heinz Rummenigge u sezoni 1980./81. s 29. Osim toga, Werneru je postignuti gol bio 94. za RB Leipzig, a to znači da je prebacio Daniela Frahna i da put Londona odlazi kao rekorder kluba. Nastupio je u 194 utakmice.

Treći na listi strijelaca je Jadon Sancho, no svesti sezonu 20-godišnjaka na postignute pogotke bilo bi krajnje nepošteno. Zato ćemo ovo ostaviti ovdje…

… i poželjeti da sljedeća sezona u Bundesligi stigne brzo, bude neprekinuta i obiluje novim uzbuđenjima i rekordnim ostvarenjima.

Jer i on će nam nedostajati.

Alphonso Davies completed 83 take-ons in the 2019-20 Bundesliga season, more than any other player.

He registered the top speed of the campaign too (36.51km/h). ⚡️ pic.twitter.com/xOM2l9hDo9

