Park prinčeva ili Park predstavljanja? I Lucas Hernández potvrđen je kao PSG-ov igrač

U Paris Saint-Germainu sve vrvi od predstavljanja novih pojačanja. Parižani su u zadnjih nekoliko dana tako uručili svoje dresove novom treneru Luisu Enriqueu, stoperu Milanu Škriniaru, bivšem Realovu džokeru Marcu Asensiju i mladom Manuelu Ugarteu, a došlo je vrijeme za predstavljanje još jedne pridošlice.

Riječ je o Lucasu Hernándezu, dosadašnjem Bayernovu igraču za kojeg se, kako to danas u nogometu biva, već 10-ak dana znalo kako bi novi dom trebao pronaći na Parku prinčeva. Francuski reprezentativac vratio se u rodnu zemlju, a ovo će mu, zanimljivo, biti prvi francuski klub za koji će nastupati.

Iako je rođen u Marseilleu, Lucas je djetinjstvo proveo u Španjolskoj gdje je i započeo karijeru; od 2014. do 2019. igrao je za Atlético Madrid, zatim je prešao u Bayern, a evo ga sad u Parizu gdje je dobio petogodišnji ugovor. To je francuskog prvaka koštalo otprilike 50 milijuna eura, kako se pisalo u medijima.

“Stvarno sam uzbuđen”, poručio je za službene klupske stranice. “Dugo sam želio pristupiti PSG-u i napokon se dogodilo. Ovo je jako poseban dan za mene i stvarno sam sretan što sam ovdje.”

Zanimljivo, PSG-ovi navijači Lucasu su zamjerili malo pretjerano slavlje nakon finala Lige prvaka 2020. kad je Bayern dobio Parižane te su uvjereni da je bilo stavljanja soli na ranu baš zbog velikog rivalstva rodnog mu Marseillea i Pariza. Vođa PSG-ovih navijača već je na Instagramu poručio nogometašu da je nepoželjan i da će mu se pokazati da je to tako. Mnoge zvijezde već su osjetile na svojoj koži što to znači pa ne znamo što to točno čeka Hernándeza u novoj sredini.

LUCAS HERNANDEZ HAS ARRIVED 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/usEz9irNKc — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) July 9, 2023

Kako god, PSG je dobio pobjednika; Lucas je, osim Svjetskog prvenstva, u karijeri osvajao spomenutu Ligu prvaka i Europa ligu, dvaput UEFA-in Superkup, četiri puta je bio njemački prvak, jednom je podigao i DFB-Pokal te dvaput DFL-ov Superkup, a osvojio je i Svjetsko klupsko prvenstvo. Ne sumnjamo kako će u PSG-u osvojiti poneku titulu francuskog prvaka, ali zna se što je Parižanima glavni cilj; jedini trofej koji još nemaju…