Patrik Kolarić bit će glavni sudac ogleda Hajduka i Rijeke. Prvi mu je to Jadranski derbi u karijeri

Tek što se završilo prvo, već se okrećemo i drugom kolu hrvatskog prvenstva. Od pet utakmica na rasporedu, daleko se najviše ističe ona koja se treba odigrati na Poljudu, gdje će Hajduk dočekati Rijeku. Bilo je čak indicija da bi se taj dvoboj mogao i odgoditi, na zahtjev prvoligaša s Rujevice, no to zbog prekratkog roka između zahtjeva i same utakmice nije bilo moguće.

Saznali smo sada i tko će biti glavni djelitelj ovog sraza koji je zakazan za nedjelju navečer, bit će to mladi sudac iz Čakovca, Patrik Kolarić. Ovom 28-godišnjaku prvi je to Jadranski derbi u kratkoj sudačkoj karijeri, u kojoj je i vodio najveću utakmicu hrvatskog nogometa, pretprošlog svibnja je bio i na derbiju Dinama i Hajduka.

Ovom prilikom će mu asistirati Marjan Tomas i Vedran Đurak, četvrti sudac bit će Mateo Erceg, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak i Ivan Mihalj. Inače, drugu rundu HNL-a će u petak od 20 sati otvoriti Varaždin i Slaven Belupo predvođeni sucem Antom Čulinom, dok je u subotnjem terminu od 18:45h zakazan duel Gorice i Lokomotive, koji će voditi arbitar Dario Bel. Istog dana će, ali u terminu od 21 sata, Istra 1961 u Puli dočekati Dinamo, gdje će u ulozi glavnog suca biti Splićanin Duje Strukan. Konačno, u nedjelju od 18:45h u Zagrebu se sastaju povratnik Rudeš i Osijek, a na stadionu u Kranjčevićevoj vidjet ćemo i još jednog povratnika, nakon godinu dana izostanka na travnjaku ćemo opet gledati i suca Marija Zebeca.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se