Pau Gasol sinoć je primljen u košarkašku Kuću slavnih. Tamo ga je uveo njegov idol Toni Kukoč

Svečano je sinoć bilo u Springfieldu, gdje su u košarkašku Kuću slavnih primljena neka od najvećih imena u povijesti tog sporta. Uistinu, ovogodišnja generacija možda je i jedna od najvećih u nešto više od šest desetljeća, koliko se već dodjeljuje ova velika počast.

Tako su u Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, kako glasi puno i originalno ime ove Kuće slavnih, primljeni legendarni trener Gregg Popovich, Dwyane Wade, Tony Parker, Dirk Nowitzki te Pau Gasol. Potonjeg je u ovo elitno društvo uveo proslavljeni hrvatski reprezentativac Toni Kukoč, inače jedan od Gasolovih idola iz djetinjstva, pa mu je posvetio i dio svojeg govora.

“Da ste mi, kad sam bio mlad i odrastao u malom gradu Llobregatu, rekli da ću jednog dana ne samo upoznati Tonija Kukoča nego da će me on uvesti u Kuću slavnih, ne bih vam vjerovao. Ali evo nas, Toni. On je bio sjajan igrač, nadahnuo je toliko mnogo europskih igrača. Bio si mi uzor i inspirirao si me da slijedim tvoj put”, kazao je Španjolac.

Forever enshrined in the Hall of Fame. Felicidades, Pau 💛 pic.twitter.com/dyYC4VSxRz — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 13, 2023

I ostali novi članovi Hall of Famea nisu skrivali svoje oduševljenje ukazanom im čašću. Posebno je bilo emotivno između Parkera i Popovicha, taj je tandem, uz Manua Ginobilija i Tima Duncana, najzaslužniji za četiri naslova prvaka za San Antonio Spurse.

“Bila je to nevjerojatna avantura, nikad nisam mislio da će netko poput mene moći doživjeti takvo što. To je i poruka za svu djecu koja ovo prate: imajte velike snove. Kad sam bio u Francuskoj, uvijek su mi govorili da sam premršav i malen, da nikad neću uspjeti u košarci. Opet se pokazalo da se najslađe smije onaj tko se zadnji smije. Pop, uvijek si mi bio kao drugi otac, zauvijek ću te cijeniti”, rekao je ovom prilikom Parker.