Paul Pogba jučer je odigrao prvu utakmicu u 2020. Ostavio je dosta dobar dojam

Možda zbog nesuglasica koje je imao s Joséom Mourinhom dok je ovaj vodio Manchester United, možda jer se zaželio nogometa koji je posljednji put igrao u prosincu prošle godine, a sigurno zato što u njemu ima dovoljno kvalitete da njom utječe na igru u korist svoje momčadi, Paul Pogba jučer je protiv Tottenhama bio zapažena figura na travnjaku tijekom minutaže koju je dobio u utakmici 30. kola engleskog prvenstva.

Pogba je u igru ušao u 63. minuti kao zamjena za Freda. Ono što je u pola sata svoje povratničke utakmice nakon operacije gležnja napravio, bilo je dovoljno da podsjeti od kolike važnosti može biti za svoj tim.

Ne samo zbog izborenog jedanaesterca kojim je United stigao do 1-1 i boda na gostovanju.

Paul Pogba completed 17 out of his 18 passes against Spurs, including 3/3 long balls, and was successful with both take-on attempts.

