Pazite se lake konjice: Mađarska je svrgnula prvake i ušla u finale vaterpolskog SP-a

Neće ipak biti prilike da aktualni svjetski vaterpolski prvaci Španjolci obrane svoje zlato. Nakon dva uzastopna finala, Španjolskoj se na posljednjoj prepreci prije susreta za zlato ispriječila Mađarska koja se tako na velika vrata vratila u svoje prvo svjetsko finale od 2017.

Tada je u Budimpešti u finalu bolja bila upravo Hrvatska, a u međuvremenu Mađari su igrali još jednu utakmicu za medalju: onu za broncu 2019. kad su opet Barakude bile bolje. Ovaj put Hrvatske na putu nema pa su Mađari osigurali barem srebro.

I to na kakav način. Tijekom čitavog susreta Španjolska je vodila i održavala razliku na dva gola prednosti, a samo tri minute do kraja bilo je i 11-9 za Španjolsku nakon što je zabio Blai Mallarach. No, brzo su Mađari uzvratili s dva gola, a Španjolska onda na 35 sekundi do kraja ima napad i igrača više.

No, Bernat Sanahuja nije iskoristio power play napad, a Mađarska je slavila pogotkom Krisztiána Manhercza koji je jedva ‘ugurao’ loptu u mrežu pa se gledao i VAR da se odluči je li zapravo lopta ušla u gol.

Na kraju se vidjelo da nekako i jest pa s 12-11 Mađarska ide u finale. Tamo će tražiti svoj četvrti naslov prvaka svijeta čime bi se izjednačila s Italijom, a svoje prvo zlato od 2013. u Barceloni.

Suparnik će joj biti debitant u finalima Grčka, dok će Španjolci po treću medalju u nizu i za broncu će se boriti protiv Srbije.

Navedimo i da je Manhercz bio prvi strijelac lake vodene konjice s tri pogotka, a dva suigrača zabila su po dva. Kod Španjolaca nitko više od dva pogotka u ovom jako tijesnom i dramatičnom susretu, dostojnom polufinala…