Pedesetica u Torinu: Cristiano Ronaldo je isprašio Lazio i srušio Ševčenkov rekord u Serie A

Lazio je već prije uprskao utrku za scudettom, a sada je i službeno pokleknuo pred novim/starim prvakom…

Bila je to slična priča kao i u prethodnom dijelu sezone.

Juventus je pobijedio, zahvaljujući novoj golgeterskoj noći Cristiana Ronalda, koji je realizirao još jedan jedanaesterac (12. ove sezone!) u 51. minuti i stavio točku tri minute kasnije. Juventus je igrao funkcionalno, ne pretjerano atraktivno, ali dovoljno da iskoristi deblju klupu i veću individualnu kvalitetu.

61 – Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) – among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020