Pedri neće u PSG za Dembéléom: ‘Puno stvari bi se trebalo dogoditi da napustim Barçu’

Navijače, a bome i čelnike, Barcelone jako je neugodno iznenadila vijest o tome da Ousmane Dembélé želi napustiti klub, otići u PSG i da o tome više nema ni govora. Xavi je govorio o svom razočarenju takvim raspletom, a čini se da Parižani u svojim planovima nisu tu stali.

Naime, svjetske medije preplavili su navodi o tome da Luis Enrique u svoj novi projekt želi privući i Pedrija. Momka kojem je kao tinejdžeru dao priliku u reprezentaciji doveo bi i u Pariz, ali srećom po Barçu, veznjak nije istog stava kao francuski mu suigrač.

“Uopće ne gledam ponude koje dolaze”, rekao je o tome. “Moji predstavnici to primaju. Kažem im da poslušaju ponude ako to žele i reći će mi, ali ja sam fokusiran na ono što je meni važno. Na trening, igru i uživanje. No, dosta bi se stvari trebalo dogoditi da napustim ovaj klub, i trebale bi biti ružne i neugodne.

“Mislim da je to vrlo malo vjerojatno, Barça je klub mojih snova i želim ostati još mnogo godina”, rekao je, pa se osvrnuo na glasine.

“Da, sigurno želim ostati, vrlo sam miran. Ne obazirem se na to što ljudi govore drugdje. Jedino razmišljam o pripremi za predsezonu i uživanju u Barçi.”

Eto, srećom po Xavija i ostale Culése, barem jedna mlada zvijezda ne želi napustiti klub…