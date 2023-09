Pep će, vjerujemo, proliti puno suza zbog ispadanja iz Carabao Cupa. Bolji je bio Newcastle

OK, sprdajmo se mi s tim Carabao Cupom koliko god hoćemo, ali velike momčadi zasigurno žele osvojiti sve trofeje koji su im na raspolaganju pa čak i one koji se smatraju slabijima ili, kako bismo to u žargonu rekli, kikirikijem.

Manchester Cityju jedan je takav već ispao iz ruku kada je nakon raspucavanja izgubio od Arsenala u Community Shieldu prije početka sezone (kao da se toga netko još uopće i sjeća), a večeras je otišao u goste Newcastle Unitedu u najjačem dvoboju trećeg kola Liga kupa i ispao odmah na startu tog natjecanja.

Iako je City u izmiješanom sastavu bez Erlinga Haalanda bio dominantnija momčad u posjedu i stvorenim prilikama (barem onima koji nisu otišli unutar okvira gola) pobjeda se pisala Newcastleu. Jedini pogodak na utakmici zabio je opasni Alexander Isak koji je u 53. minuti ostao sam na drugoj vratnici i poentirao na Joelintonovo dodavanje. Brazilac je napravio pola posla krasnim driblingom kroz Cityjevu zadnju liniju, a Šveđanin je, nažalost, osam minuta poslije morao izaći zbog ozljede.

Isak je, podsjećamo, poentirao i tijekom vikenda u rasturanju Sheffielda (8-0), a Svrake će se ponadati da opet neće izostati na dulje vrijeme jer je vrlo važan za koncepciju igre Eddieja Howea. Manchester City are losing to Newcastle 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DZnVbjHMvE — B/R Football (@brfootball) September 27, 2023 City se potrudio izjednačiti, ali nije uspio probiti već dobro znanu tvrdu Newcastleovu obranu. Na kraju mu se piše ispadanja iz najnevažnijeg Kupa, a spomenimo da su za Građane večeras igrali i Joško Gvardiol te povratnik Mateo Kovačić. Mladi stoper odigrao je cijelu utakmicu, a Kova je dobio 68 minuta.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se