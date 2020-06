Pep: “Moramo se ispričati crncima, sram me zbog onoga što im radimo već 400 godina”

Promjena ne dolazi preko noći, pogotovo dubinska, sistematična i potpuna koja nam je potrebna da sustavno iskorijenimo rasizam iz svakodnevice i institucija…

Međutim, ona mora početi negdje, a deklarativna podrška svih igrača Premier lige pokretu Black Lives Matter tijekom prve dvije utakmice nakon pauze dobar je prvi impuls. Međutim, to nije dovoljno, svjestan je toga i Pep Guardiola.

Španjolac, koji je sam bio upleten u nekoliko incidenata povezanih s rasizmom (možemo samo napisati da se nije proslavio u baratanju situacije između Bernarda Silve i Benjamina Mendyja), govorio je nakon pobjede svog Manchester Cityja protiv Arsenala (3-0) o gesti klečanja prije susreta.

“Prije svega, morali bi poslati stotinu milijuna poruka crncima nakon onoga što smo četiri stoljeća radili”, rekao je Španjolac nakon utakmice.

“Sramim se onoga što su bijelci radili crnoj rasi u posljednjih 400 godina. Ova gesta je u redu, ali moramo se suočiti s činjenicama i biti bolji, ne samo u SAD-u nego diljem svijeta.”

Korak po korak…

"I'm embarrassed, I'm ashamed of what white people have done to black people."

Pep Guardiola discusses the #BlackLivesMatter movement after the entire Manchester City squad and coaching staff took a knee ahead of tonight's match as a sign of support. 👊 pic.twitter.com/kJiGMLAKJJ

