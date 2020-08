Pepova prva velika ovoljetna akvizicija: Ferran Torres potpisao je za Manchester City

Kao i kod većine transfera, najavljivalo se tjednima i naposljetku je ispunjeno.

Ferran Torres i službeno je Valenciju zamijenio Manchester Cityjem, potvrdio je danas engleski klub. Dvadesetogodišnje desno krilo potpisalo je ugovor koji ga uz Etihad vezuje do ljeta 2025. godine, a protekle sezone talentirani Španjolac zabio je ukupno šest golova u 44 nastupa u svim natjecanjima. Transfer je navodno težak 23 milijuna funti…

“Jako sam sretan što sam se pridružio Cityju”, otkrio je donedavni Šišmiš za službene klupske stranice. “Svaki nogometaš želi biti dio napadački raspoloženih momčadi, a Manchester City jedan je od najboljih na svijetu u tom pogledu. Pep Guardiola potiče vrlo agresivan i otvoreni nogomet što mi se jako sviđa, a također je i trener s odličnom reputacijom razvijanja mladih igrača. Imati njega kao nekoga tko nadgleda moj razvoj je san.”

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️

🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020