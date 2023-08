Perolaki kralj: Alexander Volkanovski po peti je put obranio titulu u svojoj kategoriji

Volkanovski je većinu borbe dominirao, a trijumf je osigurao tehničkim nokautom u trećoj rundi. U prvoj je rundi uspostavio inicijativu na parteru i dvaput rušio Rodrigueza koji se uspio kvalitetno obraniti, a Meksikanac je u drugoj krenuo agresivno i uspio uputiti finu kontru svojem suparniku. Na početku treće runde uspio je pogoditi Volkanovskog lijevim high kickom, ali Australac je bio dominantan na podu i na taj način zapravo i došao do pobjede.

