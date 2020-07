Peru ili engleska obala? Southampton je izbacio nove retro dresove u čast onima iz 1885.

Southampton je osnovan 1885. u lokalnoj crkvi kao St. Mary’s Y.M.A. (Young Men’s Association). Od 1896. klub je poznat po današnjem imenu, Southampton F.C.

I dok Sveci nastavljaju sporo, ali sigurno, napredovati na terenu pod palicom Ralpha Hasenhüttla, izvan njega se priprema slavlje u povodu 135. obljetnice osnivanja kluba.

Drugim riječima, vrijeme je za malo PR-a i klupskog marketinga, u duhu ere kasnog kapitalizma u kojoj živimo.

Good morning Southampton fans! Take a look at your brand new home, third and goalkeeper kits for the 2020/21 season! #SaintsFC pic.twitter.com/1VtT5FC1Bg

— Carl Anka (@Ankaman616) July 8, 2020