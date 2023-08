Pet golova, tri crvena i prolaz za Kosovare: Rijeka će u drugom pretkolu na Dukagjini

Pisalo se već kako je ždrijeb pomazio nogometaše Rijeke za drugo pretkolo Konferencijske lige, a danas su saznali svog suparnika. Neće ni morati putovati daleko jer je Dukagjini u svom dvomeču svladao gibraltarsku Europu s uvjerljivih 5-2.

Nakon što je klub iz Kline kod kuće slavio 2-1, u uzvratu je bio sigurniji s 3-2. Iljasa Zulfiji, koji je u prvom susretu dao gol za pobjedu duboko u nadoknadi, ovdje je postigao prvi pogodak i doveo je Kosovare u vodstvo u 22. minuti iz penala.

Imao je sudac pune ruke posla u prvom dijelu jer podijelio je dva crvena kartona, Bujaru Shabaniju i Jesusu Pozu u 29. minuti, a u 38. je dosudio još jedan penal koji je u 38. u izjednačenje pretvorio Alberto Quintana.

Početkom drugog dijela Arbër Shala postavio je 2-1, a Zulfiji je nešto kasnije zabio i treći gol za današnje goste pa će se njega Rijeka i Sergej Jakirović očito morati posebno paziti.

Do kraja je čak Europa stigla smanjiti, ali i ostati bez još jednog igrača. Alberto Vera pogodio je u 87. minuti, a dvije minute kasnije ostao je domaćin i s devetoricom nakon crvenog Manua Heredije. No, nije to promijenilo konačan ishod ovog čudnog dvomeča u kojem smo u prvom dvoboju imali dramu i preokret, a u drugom jako sadržajan susret.

Za Dukagjini je ovo prvi izlet u Europu uopće te je preskočio svoju prvu prepreku, a očito će se Riječani trebati paziti kaosa kakav su suparnici spremni prirediti…