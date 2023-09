Petar Musa opet je bio strijelac u Benficinoj pobjedi. To mu je već četvrti ovosezonski gol

Ova je sezona vrlo važna za hrvatskog napadača Petra Musu, druga mu je to u Benficinom dresu, pa više nema ni taj ‘padobran’ u vidu prilagođavanja na novu okolinu i sustav igre. Srećom, čini se kako mu sada ide podosta bolje, jer je već prije kraja rujna došao do brojke od čak četiri zgoditka na svojem kontu.

Najnoviji u tom nizu stigao je večeras, na gostovanju kod davljenika Portimonensea, gdje je Musina momčad slavila s ukupnih 3-1. Njegov je gol pao u 17. minuti, tada je na sjajnu asistenciju Davida Neresa povisio ranu gostujuću prednost na dva pogotka. Lijepo ga je brazilski ofenzivac uposlio, a takve prigode 25-godišnji Zagrepčanin ne propušta.

Treći mu je to gol u ovom izdanju Primeire, svaki od njih postignut je u trijumfima na gostovanjima. Najprije je mrežu zatresao kod Gil Vicentea (3-2), a prošle subote je bio precizan i kod Vizele (2-1). Prije toga, među strijelcima se našao i u Superkupu, to jest pobjedi nad Portom od 2-0. Možda bi i danas poboljšao svoj učinak, no trener Roger Schmidt izvadio ga je iz igre već na poluvremenu.

Uz ovu pobjedu, Benfica se vratila na drugo mjesto ligaškog poretka, s 15 bodova u šest dosadašnjih kola. Vodeći Porto, pak, ima samo bod manje, pa se čini kako ćemo i ove sezone gledati napetu i tijesnu borbu ovih velikana portugalskog nogometa. Još ako će i Musa imati značajnu ulogu u tome, tim bolje za izbornika Zlatka Dalića te hrvatsku reprezentaciju.