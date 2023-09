Petko’s on fire: Petković je u zadnja tri nastupa za Vatrene izravno sudjelovao u pet golova

Igrala se treća minuta kada je Hrvatska zaradila slobodni udarac na više od 20 metara od suparničkog gola, a Petković je na sebe preuzeo odgovornost izvođenja prekida. Namjestio se, dobro odmjerio situaciju, zaletio i zapucao, a lopta je odsjela u mreži gostujućeg vratara Nilsa Purinsa koji nije uspio zahvatiti loptu kako spada.

Petkoviću je to bio deveti gol za Vatrene i ukupno treći u posljednjih šest nastupa. Ovaj mini-niz počeo je u mitskoj utakmici s Brazilom na Svjetskom prvenstvu, onda nije zabijao protiv Argentine i Maroka da bi u polufinalu Lige nacija zabio krasan pogodak Nizozemskoj i pritom upisao asistenciju. Protiv Španjolaca u finalu opet je bio tih, ali večeras se ponovno aktivirao.

3' | 🇭🇷 1:0 🇱🇻

WHAT. A. STRIKE. Bruno Petković opens the scoring with a fantastic free-kick! 🤯#CROLVA | #EURO2024 | #PokažiSrce | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/2bseVEZTK4

— HNS (@HNS_CFF) September 8, 2023