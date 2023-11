Petković: ‘U Dinamu sam igrao 30-ak utakmica kad bi mi rekli da ne igram, ponekad pretjeram’

Dinamo ulazi u samu završnicu jako teške polusezone, a do odmora za Božić i Novu godinu ostalo je još pet susreta: tri obveze u HNL-u te dvije u Konferencijskoj ligi. Nisu Modri baš u sjajnoj situaciji jer u HNL-u zauzimaju tek treće mjesto, dok se u Europi još moraju pomučiti za prolazak skupine u natjecanju kojem se nisu ni nadali kad je sezona krenula na ljeto.

No, velika pomoć u toj završnici bit će im Bruno Petković. Nije Dinamovog velemajstora bilo oko mjesec dana, još od ozljede prije susreta s Rudešom koju je obnovio u derbiju na Poljudu pa protiv Turske. Dugo se Petković mučio sa zdravljem, ali napokon se vratio u pobjedi nad Osijekom. A imao je što za kazati o zdravlju, pogotovo o kritikama na zdravstvene službe kluba i reprezentacije jer dvaput je nastupio nezaliječen.

“Igrao sam sigurno 30-ak utakmica u Dinamu kad bi mi rekli da ne igram, ali sam kazao da mogu”, rekao je Petković o stvarima koje su mu vjerojatno i oduljile pauzu. “Normalno da u svoj toj želji da pomognem, da dam sve od sebe kako bih izašao na teren, nekad i pretjeram. Tako je bilo i sada, pogotovo u prvom slučaju, ali i drugom. To je isključivo moja pogreška”, rekao je za Sportske novosti.

“U takvim prilikama preuzmem odgovornost na sebe, neovisno što su svi pisali kako može liječnička služba dopustiti da igrač igra ako nije potpuno spreman. Nagledao sam se takvih situacija, što svojih, što suigrača, što u Dinamu, što vani… Dosta puta se dogodi da nisi spreman baš po svim parametrima, ali glava i srce žele, igraš te u puno slučajeva ispadne jako dobro. Nekad kad ispadne negativno traži se krivac. Eto, krivac u mojem slučaju sam ja”, priznao je.

Dok je izbivao, Dinamo se dosta mučio pa je zaostao u HNL-u. Hajduk sada izgleda kao prvi favorit za titulu, a Petković je odgovorio na pitanje mogu li Bijeli zaista preuzeti titulu koja stanuje na Maksimiru već godinama.

“Imamo dvije utakmice manje, može biti ovako i onako… Kad se kompletira prvenstvo znat ćemo više. Sve je moguće, zašto ne! Međutim, mislim da smo prekvalitetna i preozbiljna ekipa, imamo iskustvo osvajanja prvenstva, znamo kako se to radi te se nadam da ćemo s vremenom, a iskreno mislim da se dižemo, pokazati zašto smo svih ovih godina to radili i zašto ćemo to napraviti i ove godine”, rekao je Dinamov kapetan i najbolji igrač.