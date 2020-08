Petra Martić plasirala se u polufinale WTA turnira u Palermu i izjednačila najbolji renking karijere

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić izborila je plasman u polufinale WTA turnira u Palermu, gdje je u petak svladala Bjeloruskinju Aliaksandru Sasnovič. Protiv 119. igračice svijeta, Martić je slavila pobjedu ostvarenu u dva tie-breaka u meču dugom dva sata i 18 minuta. Konačan rezultat u korist 15. tenisačice svjetske ljestvice bio je 7-6(5), 7-6(3).

Martić će za mjesto u finalu prvog WTA turnira nakon petomjesečne stanke izazvane pandemijom Covida-19 igrati protiv pobjednice dvoboja u kojem se sastaju 22. na svijetu, inače 4. nositeljica turnira Estonka Anett Kontaveit i domaća predstavnica Elisabette Cocciaretto. Baš je ona u meču prvoga kola izbacila Osječanku Donnu Vekić.

U dvoboj sa 26-godišnjom Bjeloruskinjom Martić je ušla s prednošću 3-1 u međusobnim dvobojima (3-0 u mečevima odigranim u glavnom ždrijebu), no ne može se reći da je to tako na samom terenu i izgledalo. Sasnovič se pokazala vrlo opasnom suparnicom i dobro je namučila prvu nositeljicu turnira u Palermu.

Dapače, dobrim dijelom prvog seta Bjeloruskinja je bila bolja, no nije prednosti do kojih je stizala znala pretvoriti u konačan trijumf. Sasnovič je do prvog breaka u meču stigla u devetom gemu, ali je na servisu za prvi set osvojila samo jedan poen. Pritisnula je ponovno kod 5-5 i imala nove tri break-lopte koje je hrvatska predstavnica spasila i koja je nakon propuštene set-lopte u 12. gemu, ipak osvojila prvi set u tie-breaku, u kojem je rezultat bio 7-5.

Petra Martic is the first semi-finalist of the #PLO20 👏🏻

It's her second WTA SF of this year.#Martic b. Sasnovich 7-6(5) 7-6(3) in 2h18'@WTA pic.twitter.com/hgedVN1h87

