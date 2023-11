Phoenix Suns u vodstvu su bili čak 47 minuta i 58 sekundi. Na kraju su ih Spursi pobijedili

No, Keldon Johnson ukrao mu je loptu, sjurio se prema košu kako bi izbjegao istek vremena te na kraju ipak postigao koš za konačnu i nevjerojatnu Phoenixovu pobjedu. Baš on je bio i najefikasniji pojedinac na terenu, s ukupno 27 poena predvodio je San Antonio do ovog trijumfa, najbolju podršku imao je u već spomenutom Wembanyami te Devinu Vassellu, koji su skupili po 18 poena.

The Suns had a 98% win probability when they were up by 20 points in the 3rd quarter.

Last season the Spurs had one 20-point comeback win (March 19 vs Hawks). pic.twitter.com/KtrFV6COiw

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 1, 2023