Pirova pobjeda za oproštaj od Europe: Osijek je u još jednoj efikasnoj utakmici slavio protiv Adane

Težak, gotovo pa i nemoguć zadatak bio je večeras pred Osijekom, u uzvratu na domaćem terenu trebao je protiv Adana Demirspora stići veliku prednost. Turski sastav je na vrlo dobro popunjenu Opus Arenu stigao s 5-1 iz prve utakmice, pa je već jednom nogom bio u playoffu Konferencijske lige, što je sada i potvrdio, iako je doživio poraz u Slavoniji.

Sastav pod vodstvom trenera Stjepana Tomasa došao je do po Pirove pobjede od 3-2, no barem se uz to slavlje oprostio od ovosezonskog nastupa u Europi. Bila je to još jedna vrlo efikasna Osijekova utakmica, morat će se itekako poraditi na većoj koncentraciji i igri u obrani, kad već u napadu nema previše problema.

No, prva je do vodstva došla Adana, taj hladan tuš za domaće navijače koji su se nadali pravom čudu stigao je u 31. minuti. Bila je to još jedna loša reakcija Osijekove momčadi, nakon izgubljene lopte na centru igrališta kontranapad je poveo Younès Belhanda, a onda lijepo uposlio Yusufa Sarija. Turski nogometaš nije imao pretežak zadatak, sam je izašao pred golmana Marka Malenicu i rutinski ga svladao. Tada su praktički nestale sve, pa i najmanje Osijekove nade, u sat vremena igre trebalo je zabiti pet golova samo za produžetak. Ipak, nije se Tomasov sastav predavao i još do kraja prvog poluvremena uspio poravnati rezultat. Na semaforu je stajala 43. minuta, iz kornera je krasno ubacio Kristijan Lovrić, točno na glavu Darka Nejašmića, i to za njegov treći ovosezonski zgoditak. Doduše, još uvijek tinjala nada, sve dok sudac ne označi kraj utakmice. Ona se još i dodatno raspirila kada je u 59. minuti Mijo Caktaš donio preokret na 2-1, najbolje se snašavši u Adaninom kaznenom prostoru. Bivši Hajdukov kapetan u sjajnoj je formi na startu sezone, ukupno mu je to bio šesti gol u svim natjecanjima. Vrijeme je nakon tog gola neumoljivo odmicalo i činilo se kako Osijek ne može do nekog čuda, no onda je u 82. minuti gostujući stoper Semih Güler skrivio kazneni udarac. Vrlo precizan je s bijele točke bio Šime Gržan, domaćima su trebala tek samo dva gola za produžetke. No, da do toga ipak neće doći, pobrinuo se Yusuf Erdoğan te na početku sudačke nadoknade postavio konačnih 3-2.

