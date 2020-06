Piše se da Manchester City ima dokaze kojima će sutra krenuti rušiti zabranu nastupa u Ligi prvaka

Trodnevno saslušanje započinje sutra, odluka će se znati u kolovozu, a na Etihadu su uvjereni da će njihovi nepobitni dokazi biti dovoljni da se preokrene presuda o izbacivanju kluba iz Lige prvaka na sljedeće dvije godine.

ʻNepobitne dokazeʼ spominje The Telegraph najavljujući trodnevnu videokonferenciju koja će odlučiti kakva je sudbina kluba u godinama koje slijede. Sky Sports, pak, sljedeći tjedan opisuje kao jedan od najbitnijih u klupskoj povijesti.

