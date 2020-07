Pitagorejci se vraćaju u elitu: Crotone će, nakon dvije godine izbivanja, ponovno igrati u Serie A

View this post on Instagram

Goooooooooooool ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #LivornoCrotone 1-5 Al 59' minuto trasforma il penalty e fa doppietta Il #capocannoniere della #SerieBKT Nwankwoooooo SIMYYYYYYYYY #WeAreSharks 💪🔴🔵