Pitanje ʻTko želi Cama Newtona?ʼ dobilo je odgovor. Bivši MVP ide kod Belichicka u Patriotse

Najuspješnija franšiza NFL-a u zadnjih 20 godina New England Patriots dobila je veliko pojačanje uoči nove sezone. Dugogodišnji quarterback Carolina Panthersa i najkorisniji igrač lige (MVP) iz 2015. Cam Newton (31) je kao slobodan igrač potpisao jednogodišnji ugovor s Patriotsima vrijedan 7,5 milijuna dolara, objavio je američki ESPN.

Pitanje Tko želi Cama Newtona? tako je napokon dobilo svoj odgovor.

Newton je prošle sezone zbog ozljede stopala odigrao samo dvije utakmice, a po dolasku Teddyja Bridgewatera iz New Orleans Saintsa u ožujku je postao slobodan igrač. Newton je još uvijek na rehabilitaciji, ali na Instagramu je objavio da je vrlo uzbuđen zbog dolaska u Patriotse.

Cam Newton … QB for the New England Patriots 👀 pic.twitter.com/5YvLYZcYR9

