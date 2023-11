Pjaca: ‘Nisam očekivao da ću se u reprezentaciju vratiti tako brzo nakon dolaska u HNL’

Zlatko Dalić uvrstio je Marka Pjacu na reprezentativni popis te će Rijekin nogometaš konkurirati za kvalifikacijske susrete protiv Latvije i Armenije. Pjaca je posljednji nastup u dresu Vatrenih ostvario u Ligi nacija protiv Španjolske prije pet godina, u studenom 2018.

“Prekrasan je osjećaj biti ovdje, nadam se da ću pomoći ekipi koliko mogu,” kazao je Pjaca. “Prošlo je dosta vremena, dosta je novih lica, ali navike su iste,” dodao je.

“Bilo je teških trenutaka u proteklih nekoliko godina, ali to je iza mene, dogodilo se to što se moralo dogoditi. Shvatio sam to kao neku lekciju. Vratio sam se, pokazao sebi i drugima da mogu opet biti na nivou od prije.”

Pjaca je ovoga ljeta, nakon što je sedam godina kao Juventusov igrač igrao na posudbama, preselio u Rijeku. Priznao je kako nije očekivao da će se tako brzo iz HNL-a vratiti u nacionalnu vrstu.

“Nisam očekivao da ću se u reprezentaciju vratiti tako brzo. Nadao sam se, radio sam za to, ali niti blizu nisam očekivao da će to biti tako brzo.”

“Jako sam se iznenadio to jutro kada sam dobio poziv, bio sam presretan. Dobio sam neke poruke i čestitke, ali nisam još bio siguran ni što mi čestitaju,” dodao je.

“Spreman sam, dosta sam se dignuo u formi, fizički sam stvarno dobro. Kolika će biti minutaža i koliko će me izbornik koristiti to ćemo vidjeti, ali definitivno sam spreman”.

“Nema tu neke posebne filozofije, moramo pobijediti u ove dvije utakmice, izbornik to traži. Dobro smo se spremili, imamo odlične igrače, nema kalkulacija, idemo po pobjede.”