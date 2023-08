Pjesma leda i vatre: Galatasaray je na friškom sjeveru tek na samom kraju svladao Molde

Od večerašnjeg programa u nastavku kvalifikacija za Ligu prvaka, možda i najviše se istaknuo dvoboj norveškog i turskog predstavnika, posebice zbog efikasnosti. Molde je na svojem terenu ugostio Galatasaray, igrači istanbulskog velikana morali su se priviknuti na temperature zraka koje su za 20-ak stupnjeva niže nego u njihovom gradu.

Očito im taj temperaturni šok i nije previše zasmetao, jer su na kraju ipak opravdali ulogu blagog favorita. Konačni je rezultat bio 3-2 u korist gostiju, a pobjedu im je donio baš norveški nogometaš, Fredrik Midtsjø.

Čak tri od ovih pet pogodaka postignuta su još u prvom poluvremenu, najprije je do vodstva došla domaća momčad. Za to je najzaslužniji branič Martin Ellingsen, najviši je bio u skoku nakon što je loptu iz kornera poslao Emil Breivik. No, Galata se uspjela vratiti te sve preokretnuti još do odlaska na poluvrijeme, i to u razmaku od samo pet minuta.

Prvo je Sérgio Oliveira pogodio iz slobodnog udarca, no uz veliku pomoć Moldeovog živog zida, od kojeg se lopta odbila te tako posve prevarila golmana Jacoba Karlstrøma. Pravu majstoriju u 30. je minuti izveo Mauro Icardi, u maniri pravog napadača kretanjem se najprije riješio čuvara, a onda iz okreta ubačaj Yunusa Akgüna zakucao u mrežu.

No, nije se norveški predstavnik predavao, u 56. minuti je preko Kristoffera Haugena došao i do poravnanja. Dugo je trajala ta domaća akcija, na kraju koje je Erling Knudtzon poslao loptu s desne na lijevu stranu napada, gdje se našao Haugen te matirao veterana Fernanda Musleru.

Taman kad se mislilo da će tih 2-2 biti konačni rezultat, Galatasaray je preko Midtsjøa došao do važne pobjede i minimalne prednosti pred uzvrat. Icardi je opet nadmudrio Moldeovu obranu, a potom i veoma nesebično uposlio ovog norveškog veznjaka. Kakvi će se tek naslovi pisati u sutrašnjim izdanjima norveških tiskovina…