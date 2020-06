Planirate ići na utakmice HNL-a? Izgleda da se nošenje maski za gledatelje ne preporuča

Čini se da je tako.

Veselje za sve navijače klubova u HNL-u: počevši od 29. kola aktualne prvoligaške sezone, koje počinje sutra, gledatelji će se smjeti vratiti na tribine. Naravno, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. Klubovima se preporuča sam niz toga, a za gledatelje je u tom segmentu najvažniji propis o ispunjavanju trećine kapaciteta stadiona. No, što se direktno tiče navijača?

Kako primjećuje portal Nogomet plus, u najnovijim preporukama koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo navijačima se više ne preporuča nošenje zaštitnih maski tijekom cijele utakmice kao što je to, po navodima, bio slučaj u ranijem izdanju. Isti portal napominje kako je upravo ta preporuka o nošenju maski bila u suprotnosti sa Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima koji, između ostalog, propisuje da je pokrivanje lica kapom, maramom ili nečim drugim protupravno ponašanje i kako može rezultirati novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna ili zatvorskom kaznom od mjesec dana.

Maske, stoga, u preporukama za gledatelje nisu prisutne, ali zato se napominje kako će biti uspostavljena evidencija za prisutne osobe u gledateljstvu zbog lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju zaraze, a na tribinama će osobe smjeti sjediti na 1,5 metra udaljenosti jedne od drugih uz preporuku da ne sjede jedna iza druge već da “već da u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu”. Također, naglašeno je kako gledatelji na dan dolaska na utakmicu trebaju izmjeriti temperaturu, a ako je ona viša od 37,2 °C , ako se osoba ne osjeća dobro ili ima kakve znakove bolesti, tada se valja javiti liječniku. Usto, preporuča se držanje razmaka od 1,5 metra i za vrijeme ulaska, izlaska te boravka u objektu.

Dakle, starter pack imate, a kompletne preporuke možete pogledati ovdje…