Planulo: Hajduk je objavio da više nema dostupnih ulaznica za derbi s Dinamom

Hajduk je prošlog vikenda napokon prekinuo nešto klimaviji period pa je nakon dva vezana ligaška poraza slomio Lokomotivu pogotkom Emira Sahitija, a Split se polako priprema za veliki derbi s Dinamom koji je u nedjelju zakazan na Poljudu. Podsjećamo, Splićani u susret idu s prvog mjesta gdje imaju 18 bodova, a Dinamo je na 16 s utakmicom manje — takav odnos snaga prava je uvertira za veliki sraz, a svi možemo očekivati odličan odaziv na tribinama.

Hajduk je danas u 10 sati pustio u prodaju ulaznice, a ne treba čuditi nova vijest koja je stigla s Poljuda: ulaznica više nema.

“U ovom trenutku nema više slobodnih mjesta za derbi Hajduk – Dinamo”, javili su Splićani na društvenim mrežama. “Članovi i pretplatnici su ponovno ispunili Poljud do posljednjeg mjesta. Svim pretplatnicima za sezonu 2023/2024. od utakmice dostupna je nova opcija ustupanja svog pretplatničkog mjesta Sidi na moje misto u slučaju da nositelj pretplate ne može prisustvovati određenoj utakmici. Opcija je dostupna do subote 30.09. u 14 sati kada je zadnji rok za ustupanje mjesta. Svi koji nisu uspjeli doći do ulaznice neka prate našu službenu stranicu kako bi vidjeli hoće li možda netko od pretplatnika propustiti nadolazeći derbi. Svi na Poljud!”

